CONCERT Les Coteaux Périgourdins

46 Place de l'Eglise Grèzes Les Coteaux Périgourdins Dordogne

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Concert organisé par l’association pour le patrimoine des Coteaux Périgourdins en l’église de Grèzes. Avec la Concorde Terrassonnaise. Présence de 12 musiciens et 1 harmoniumiste. Au programme: Les Corons, l’Encantada Banda, Sweet Caroline, Magic in the Air….

Réservations possibles: 06 35 18 84 96

Entrée libre .

46 Place de l’Eglise Grèzes Les Coteaux Périgourdins 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 18 84 96

