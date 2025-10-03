CONCERT Les Coteaux Périgourdins
CONCERT Les Coteaux Périgourdins vendredi 3 octobre 2025.
CONCERT
46 Place de l’Eglise Grèzes Les Coteaux Périgourdins Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Concert organisé par l’association pour le patrimoine des Coteaux Périgourdins en l’église de Grèzes. Avec la Concorde Terrassonnaise. Présence de 12 musiciens et 1 harmoniumiste. Au programme: Les Corons, l’Encantada Banda, Sweet Caroline, Magic in the Air….
Réservations possibles: 06 35 18 84 96
Entrée libre .
46 Place de l’Eglise Grèzes Les Coteaux Périgourdins 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 18 84 96
English : CONCERT
German : CONCERT
Italiano :
Espanol : CONCERT
L’événement CONCERT Les Coteaux Périgourdins a été mis à jour le 2025-09-25 par Vézère Périgord Noir