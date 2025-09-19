Concert « Les couleurs de la flûte » Église Notre-Dame de l’Isle Étaules

Concert « Les couleurs de la flûte » Église Notre-Dame de l’Isle Étaules vendredi 19 septembre 2025.

Concert « Les couleurs de la flûte » Vendredi 19 septembre, 20h15 Église Notre-Dame de l’Isle Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:15:00 – 2025-09-19T21:30:00

Fin : 2025-09-19T20:15:00 – 2025-09-19T21:30:00

« Les couleurs de la flûte »

En préambule aux Journées du patrimoine, un programme pour flûte solo dans un lieu historique particulièrement adapté à l’écoute du répertoire musical Renaissance et Baroque.

Église Notre-Dame de l’Isle Rue Charles Hervé, 17750 Etaules Étaules 17750 Centre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 86 52 24 72 Église Notre-Dame de l’Isle – 17750. Un préambule aux WE Journées du patrimoine. »Les couleurs de la flûte » : un programme pour flûte solo dans un lieu historique très adapté à l’écoute de la musique Renaissance et Baroque. Parking de l’église

« Les couleurs de la flûte »