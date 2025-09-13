Concert « Les couleurs de la vie » Le Bourg Félines

Concert « Les couleurs de la vie » Le Bourg Félines samedi 13 septembre 2025.

Concert « Les couleurs de la vie »

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 18:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Dès 18h, concert-spectacle de chansons françaises sur les tourbillons de la vie avec Valérie et Pascal suivi d’un repas partagé.

.

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 78 66 21 cafedesfees43@gmail.com

English :

From 6pm, a concert-show of French songs on the whirlwinds of life with Valérie and Pascal, followed by a shared meal.

German :

Ab 18 Uhr, Konzert-Show mit französischen Chansons über die Strudel des Lebens mit Valérie und Pascal, gefolgt von einem gemeinsamen Essen.

Italiano :

Dalle 18.00, concerto-spettacolo di canzoni francesi sui vortici della vita con Valérie e Pascal, seguito da un pasto condiviso.

Espanol :

A partir de las 18.00 h, concierto-espectáculo de canciones francesas sobre los torbellinos de la vida con Valérie y Pascal, seguido de una comida compartida.

L’événement Concert « Les couleurs de la vie » Félines a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay