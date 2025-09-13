Concert « Les couleurs de la vie » Le Bourg Félines
Concert « Les couleurs de la vie » Le Bourg Félines samedi 13 septembre 2025.
Concert « Les couleurs de la vie »
Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire
Début : 2025-09-13 18:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Dès 18h, concert-spectacle de chansons françaises sur les tourbillons de la vie avec Valérie et Pascal suivi d’un repas partagé.
Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 78 66 21 cafedesfees43@gmail.com
English :
From 6pm, a concert-show of French songs on the whirlwinds of life with Valérie and Pascal, followed by a shared meal.
German :
Ab 18 Uhr, Konzert-Show mit französischen Chansons über die Strudel des Lebens mit Valérie und Pascal, gefolgt von einem gemeinsamen Essen.
Italiano :
Dalle 18.00, concerto-spettacolo di canzoni francesi sui vortici della vita con Valérie e Pascal, seguito da un pasto condiviso.
Espanol :
A partir de las 18.00 h, concierto-espectáculo de canciones francesas sobre los torbellinos de la vida con Valérie y Pascal, seguido de una comida compartida.
L’événement Concert « Les couleurs de la vie » Félines a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay