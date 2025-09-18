Concert Les Couleurs des Bois MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Concert Les Couleurs des Bois MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Dimanche 18 janvier 2026, 17h00 Ille-et-Vilaine

18 € / 15 € / 13 €

Quintet à vents

Le Quintet à clac, composé de Myriam Smorenburg (flûte), Sébastien Lemarié (hautbois), Véronique Pacenza (clarinette), Hervé Guéguen (basson) et Christophe Michel puis Cyril Normand (cor) s’est constitué en 2019 autour d’une production de La Voix humaine de Francis Poulenc.

Après avoir joué des pièces originales et des transcriptions de grands quatuors à cordes, ce quintet à vents a créé un conte musical, mis à son répertoire un programme de musique française incluant le célèbre sextuor avec piano de F. Poulenc.

Pour cette saison, il propose un programme haut en couleurs mêlant œuvres originales et transcriptions de pièces de Maurice Ravel (Ma mère l'Oye) de Modeste Moussorgsky (Tableaux d'une exposition) ou encore d'Edward Grieg (Danses nor

Début : 2026-01-18T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-18T18:30:00.000+01:00

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine