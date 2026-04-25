Concert Les Coureurs de remparts La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais
Concert Les Coureurs de remparts La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais samedi 8 août 2026.
Montrelais
Concert Les Coureurs de remparts La Guinch’ette
Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Une guinguette à la bonne franquette boire un coup et manger un bout profiter d’un cadre authentique animer son quotidien ou s’ambiancer en fonction du programme. Samedi 8 août, profitez d’un concert !
Une guinguette à la bonne franquette boire un coup et manger un bout profiter d’un cadre authentique animer son quotidien ou s’ambiancer en fonction du programme.
Samedi 8 août, profitez d’un concert !
Les Coureurs de remparts
Horaires d’ouverture
Jeudi 11h 22h
Vendredi 11h 23h
Samedi 11h 23h
Dimanche 11h 22h .
Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 88 05 50 guinguetteloire@gmail.com
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English :
A guinguette à la bonne franquette? have a drink and a bite to eat? enjoy an authentic setting? liven up your daily routine or get into the swing of things, depending on the program. Saturday August 8, enjoy a concert!
L’événement Concert Les Coureurs de remparts La Guinch’ette Montrelais a été mis à jour le 2026-04-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis