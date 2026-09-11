Concert : Les cousins jumeaux La Jimbr’tée Neuvy

Informations pratiques

Neuvy

Concert : Les cousins jumeaux

La Jimbr’tée Grange de Corgenay – 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Un spectacle musical avec Patrice Mercier, mettant en scène Patrick le Mélancolique, Audrick le Breton, Francis le Rappeur, Patrice le Goguénard, Tata l’Ancienne et Fabricio le Classiqueux.

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La Jimbr’tée Grange de Corgenay – 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 94 47 72

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English :

A musical featuring Patrice Mercier, starring Patrick the Melancholic, Audrick the Breton, Francis the Rapper, Patrice the Jester, Tata the Elder, and Fabricio the Classic.

L’événement Concert : Les cousins jumeaux Neuvy a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région