Concert : Les cousins jumeaux La Jimbr’tée Neuvy
samedi 24 octobre 2026 · La Jimbr'tée · Neuvy
Informations pratiques
Neuvy
Concert : Les cousins jumeaux
La Jimbr’tée Grange de Corgenay – 29 route de Corgenay Neuvy Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Un spectacle musical avec Patrice Mercier, mettant en scène Patrick le Mélancolique, Audrick le Breton, Francis le Rappeur, Patrice le Goguénard, Tata l’Ancienne et Fabricio le Classiqueux.
.
La Jimbr’tée Grange de Corgenay – 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 94 47 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A musical featuring Patrice Mercier, starring Patrick the Melancholic, Audrick the Breton, Francis the Rapper, Patrice the Jester, Tata the Elder, and Fabricio the Classic.
L’événement Concert : Les cousins jumeaux Neuvy a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Neuvy (Allier)
- JEP Château des Vieux Melays Les Vieux Melays Neuvy 19 septembre 2026
- Bal trad d’automne La Jimbr’tée Neuvy 26 septembre 2026
- Instants Nature Découvrons les champignons à Neuvy Neuvy 30 octobre 2026
- Concert Banana Spleen La Jimbr’tée Neuvy 11 novembre 2026