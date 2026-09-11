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Concert : Les cousins jumeaux La Jimbr’tée Neuvy

samedi 24 octobre 2026 · La Jimbr'tée · Neuvy

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Jimbr'tée
Adresse
Grange de Corgenay - 29 route de Corgenay
Ville
03000 Neuvy
Département
Allier
Tarif
7 7 7 Tarif réduit

Neuvy

Concert : Les cousins jumeaux

La Jimbr’tée Grange de Corgenay – 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Un spectacle musical avec Patrice Mercier, mettant en scène Patrick le Mélancolique, Audrick le Breton, Francis le Rappeur, Patrice le Goguénard, Tata l’Ancienne et Fabricio le Classiqueux.
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La Jimbr’tée Grange de Corgenay – 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 94 47 72 

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English :

A musical featuring Patrice Mercier, starring Patrick the Melancholic, Audrick the Breton, Francis the Rapper, Patrice the Jester, Tata the Elder, and Fabricio the Classic.

L’événement Concert : Les cousins jumeaux Neuvy a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

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