Concert Les cueilleurs de Sons Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Les cueilleurs de Sons

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Les cueilleurs de Sons (musique traditionnelle) Ils vous entraîne sur les chemins rythmés du Poitou. Avec leur violon, guitare, accordéon, ils cueillent au travers de leur promenade musicale, avant deux, maraîchine, scottish et tout air qui agitera vos guiboles. Un rendez-vous dansant, festif à savourer, garanti sans OGM ! .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

