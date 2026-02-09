Concert Les cueilleurs de Sons Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Les cueilleurs de Sons Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 27 février 2026.
Concert Les cueilleurs de Sons
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Les cueilleurs de Sons (musique traditionnelle) Ils vous entraîne sur les chemins rythmés du Poitou. Avec leur violon, guitare, accordéon, ils cueillent au travers de leur promenade musicale, avant deux, maraîchine, scottish et tout air qui agitera vos guiboles. Un rendez-vous dansant, festif à savourer, garanti sans OGM ! .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
