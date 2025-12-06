Concert les cuivres de Noël Gray

Concert les cuivres de Noël

Place de la Sous-Préfecture Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Une scène simple, chaleureuse, presque intemporelle. Une soirée où les notes dessinent et où les nuances éclairent… comme un pinceau sur une toile.

Sous la direction de Théo Feuvrier, cuivres et percussions s’uniront pour faire vibrer la Basilique de Gray et lui donner, le temps d’un soir, les couleurs de Noël. .

Place de la Sous-Préfecture Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté bbsagona@gmail.com

