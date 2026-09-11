Concert « Les cuivres du mini ogre » | Ensemble des Cuivres de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, La Monnaie de Paris, Paris

Informations pratiques

Concert « Les cuivres du mini ogre » | Ensemble des Cuivres de l’Orchestre Philharmonique de Radio France Dimanche 20 septembre, 16h30 La Monnaie de Paris Paris

Dans la limite des places disponibles. Horaire à confirmer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Monnaie de Paris invite l’ensemble de Cuivres de l’Orchestre Philharmonique de Radio France pour une plongée dans le monde enchanté des contes avec « Les cuivres du mini ogre » qui s’intéresse à l’ogre mélomane du célèbre conte « Jack et le haricot magique ».

Mais que savons-nous réellement de cet ogre ? Qui était-il ? Dire que l’ogre n’était que terreur, effroi et épouvante serait vous mentir. Les ogres, chose très étonnante, étaient de fabuleux mélomanes. Ils adoraient faire résonner les cieux avec leurs instruments de musique puissants car ils pouvaient, selon la couleur de la musique, décider du temps qu’il ferait en bas, sur la terre ferme, là où vivaient les humains.

Concert de l’ensemble de Cuivre de l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Amandine Dewasmes, récitante

Écrit par Édouard Signolet

Musique de Holst, Davis, Hartmann, Binge, Elgar, Greenwood, Arnold, Lutgen, Britten et Vaughan-Williams.

Conception musicale et arrangements de David Guerrier

Spectacle musical créé au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique le 20 movembre 2024

La Monnaie de Paris 11 Quai de Conti, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France 33140465757 https://www.monnaiedeparis.fr Jusqu’au début du XVIIIe siècle, la frappe des monnaies se faisait sur la rive droite de la Seine. L’hôtel fut conçu en 1767 par l’architecte Jacques-Denis Antoine. Il comporte deux parties, l’une publique, l’autre industrielle. Fermé le lundi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Concert « l’Orchestre Philharmonique de Radio France »

© Radio France – Christophe Abramowitz