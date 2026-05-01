Concert Les Dabadames Eglise La Méaugon La Méaugon

La Méaugon

Concert Les Dabadames

Eglise La Méaugon 5 Rue des Fontaines La Méaugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10 18:15:00

Date(s) :

2026-05-10

Les Dabadames proposent des arrangements vocaux originaux et colorés de morceaux traditionnels et contemporains d’origines variées (Grèce, Suède, Liban, Pérou, Arménie, Brésil, pays celtes, Allemagne, etc).

Avec leur répertoire en zigzags géographiques et émotionnels, les Dabadames célèbrent le féminin, la diversité et la joie de chanter ensemble.

La joyeuse bande vous emmène dans son voyage amoureux de la vie et des rencontres, avec en toile de fond beaucoup d’optimisme, une grande ouverture de cœur et une bonne touche d’humour.

ouverture des portes 30 minutes avant

durée environ 1h15

Entrées 12 € (gratuit 12 ans)

Billetterie sur place (pas de CB) et sur helloasso .

Eglise La Méaugon 5 Rue des Fontaines La Méaugon 22440 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Concert Les Dabadames La Méaugon a été mis à jour le 2026-04-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme