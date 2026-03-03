Concert Les Dandy Bonheur au Cercle des Travailleurs place de la Cathédrale Bazas
Concert Les Dandy Bonheur au Cercle des Travailleurs place de la Cathédrale Bazas samedi 14 mars 2026.
2026-03-14
Revivez l’esprit swing et le jazz manouche des années 30 avec Les Dandy Bonheur ! Une soirée festive au Cercle des Travailleurs entre jazz français et culture américaine.
Le Cercle des Travailleurs renoue avec sa tradition de soirées musicales ! Pour ce retour des concerts, nous accueillons le groupe Les Dandy Bonheur .
Leur répertoire nous plonge au cœur du jazz français des années 30, mêlant l’élégance du swing manouche aux influences des grands standards venus des États-Unis.
Possibilité de se restaurer sur place avec des planches gourmandes (pensez à réserver avant le 7 mars les planches). .
place de la Cathédrale Cercle des travailleurs Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine cercledebazas@gmail.com
English : Concert Les Dandy Bonheur au Cercle des Travailleurs
