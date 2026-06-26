Concert LES DANDYS BONHEUR Cercle de l’Union Luxey
Concert LES DANDYS BONHEUR Cercle de l’Union Luxey samedi 3 octobre 2026.
Luxey
Concert LES DANDYS BONHEUR
Cercle de l’Union 11 Place St-Roch Luxey Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 21:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Les Dandys Bonheur vous invitent au voyage, en partageant leur amour de la musique de Django Reinhardt. Ils se promènent entre les classiques du swing manouche et le jazz des années 30, avec même un petit clin d’œil au cinéma d’animation. Guitaristes ou contrebassistes, ils sont également chanteurs et arrangent leur répertoire pour 3 voix. Ils chantent le jazz avec amitié et ça dandine partout où ils passent. .
Cercle de l’Union 11 Place St-Roch Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 05 01 spectaclescercledelunion@orange.fr
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English : Concert LES DANDYS BONHEUR
L’événement Concert LES DANDYS BONHEUR Luxey a été mis à jour le 2026-06-26 par PNR Landes de Gascogne
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