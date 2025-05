Concert Les Deux Oncles – Le P’tit Roubion Bourdeaux, 23 mai 2025 19:30, Bourdeaux.

Drôme

Concert Les Deux Oncles Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 19:30:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Ces tontons là débarquent avec une guitare et une contrebasse pour vous servir un répertoire de chansons héritées de notre très cher oncle Georges Brassens.

.

Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 53 89 88

English :

These tontons arrive with guitar and double bass to serve up a repertoire of songs inherited from our beloved uncle Georges Brassens.

German :

Diese Tontons là kommen mit einer Gitarre und einem Kontrabass, um Ihnen ein Repertoire an Liedern zu servieren, das sie von unserem sehr lieben Onkel Georges Brassens geerbt haben.

Italiano :

Questi « tontons » portano una chitarra e un contrabbasso per proporre un repertorio di canzoni ereditate dal nostro caro zio Georges Brassens.

Espanol :

Estos « tontons » traen una guitarra y un contrabajo para servirnos un repertorio de canciones heredadas de nuestro querido tío Georges Brassens.

L’événement Concert Les Deux Oncles Bourdeaux a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux