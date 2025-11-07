Concert Les dîners de Shéhérazade Montbéliard
Concert Les dîners de Shéhérazade
Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard Doubs
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Art vocal
Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard
Durant ce grand banquet musical, des chanteurs partageront pour nous des extraits des contes des Mille et une nuits et nous régaleront de mélodies françaises colorées d’inspirations orientales composées par Salvador Daniel, Félicien David, Félix Fourdrain…
Cette soirée est encadrée par nos artistes-enseignants
Avec les élèves de la classe de chant d’Isabelle Jost
Annie Corrado, piano Bertrand Monneret, percussions
Mise en scène : Cédric Meyer
Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80
