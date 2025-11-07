Concert Les dîners de Shéhérazade

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Art vocal

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Durant ce grand banquet musical, des chanteurs partageront pour nous des extraits des contes des Mille et une nuits et nous régaleront de mélodies françaises colorées d’inspirations orientales composées par Salvador Daniel, Félicien David, Félix Fourdrain…

Cette soirée est encadrée par nos artistes-enseignants

Avec les élèves de la classe de chant d’Isabelle Jost

Annie Corrado, piano Bertrand Monneret, percussions

Mise en scène : Cédric Meyer

Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80

English : Concert Les dîners de Shéhérazade

German : Concert Les dîners de Shéhérazade

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Les dîners de Shéhérazade Montbéliard a été mis à jour le 2025-10-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD