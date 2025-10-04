Concert les Dinosaures du Jazz et United Gospel Villers-le-Lac
Concert les Dinosaures du Jazz et United Gospel Villers-le-Lac samedi 4 octobre 2025.
Concert les Dinosaures du Jazz et United Gospel
Salle des Fêtes Villers-le-Lac Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04 22:30:00
Date(s) :
2025-10-04
Concert avec les Dinosaures du Jazz un groupe de Morteau qui joue du Jazz New Orleans et United Gospel une chorale de Gospel de Besançon. .
Salle des Fêtes Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 02 81 69 jeanemmae@hotmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert les Dinosaures du Jazz et United Gospel Villers-le-Lac a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER