Concert les Divagabondes salle le foyer Douvres-la-Délivrande

Concert les Divagabondes

salle le foyer 11 rue du chemin du bord Douvres-la-Délivrande Calvados

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

2025-09-26

Chants du monde, chansons engagées et mise en scène surprenante

Les Divagabondes en concert !

Pour la première fois à Douvres-la-Délivrande, le groupe Les Divagabondes présente un spectacle plein de vie, d’énergie et de poésie.

Chants du monde, chansons engagées et mise en scène surprenante un moment où la musique et le théâtre se rencontrent pour une expérience originale et chaleureuse.

Vendredi 26 septembre 20h30

Salle Le Foyer, rue du Chemin-du-Bord, Douvres-la-Délivrande

8 € (5 € pour les -18 ans)

Réservation lesdivagabondes@gmail.com

Paiement sur place le jour du concert

Venez découvrir leur univers unique, entre humour, émotion et liberté ! .

salle le foyer 11 rue du chemin du bord Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie lesdivagabondes@gmail.com

English : Concert les Divagabondes

World songs, committed songs and surprising staging

German : Concert les Divagabondes

Lieder aus aller Welt, engagierte Lieder und eine überraschende Inszenierung

Italiano :

Canzoni da tutto il mondo, brani impegnati e una sorprendente produzione teatrale

Espanol :

Canciones del mundo, canciones comprometidas y una sorprendente puesta en escena

