Concert les Divagabondes salle le foyer Douvres-la-Délivrande

Chants du monde, chansons engagées et mise en scène surprenante
Les Divagabondes en concert !
Pour la première fois à Douvres-la-Délivrande, le groupe Les Divagabondes présente un spectacle plein de vie, d’énergie et de poésie.
Chants du monde, chansons engagées et mise en scène surprenante un moment où la musique et le théâtre se rencontrent pour une expérience originale et chaleureuse.
8 € (5 € pour les -18 ans)
Réservation lesdivagabondes@gmail.com
Paiement sur place le jour du concert
Venez découvrir leur univers unique, entre humour, émotion et liberté ! .
English : Concert les Divagabondes
World songs, committed songs and surprising staging
German : Concert les Divagabondes
Lieder aus aller Welt, engagierte Lieder und eine überraschende Inszenierung
Italiano :
Canzoni da tutto il mondo, brani impegnati e una sorprendente produzione teatrale
Espanol :
Canciones del mundo, canciones comprometidas y una sorprendente puesta en escena
L’événement Concert les Divagabondes Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2025-09-16 par Calvados Attractivité