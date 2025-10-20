Concert Les Dolipranes Salle des fêtes Commenailles

Concert Les Dolipranes Salle des fêtes Commenailles samedi 7 mars 2026.

Concert Les Dolipranes

Salle des fêtes 35 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

2026-03-07

Spectacle musical Les Dolipranes is Back .

Le retour du groupe bisontin pour un concert de chansons drôles et mordantes. Plongés dans leur univers durant une heure, vous repartirez de cette soirée légers et grisés.

3 comédiens, musiciens et chanteurs dont vous connaissez au moins deux des membres puisqu’ils nous enchantent également sous la casquette Les Roberts et moi . .

Tarif : 12 EUR

