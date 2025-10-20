Concert Les Dolipranes Salle des fêtes Commenailles
Concert Les Dolipranes Salle des fêtes Commenailles samedi 7 mars 2026.
Concert Les Dolipranes
Salle des fêtes 35 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 23:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Spectacle musical Les Dolipranes is Back .
Le retour du groupe bisontin pour un concert de chansons drôles et mordantes. Plongés dans leur univers durant une heure, vous repartirez de cette soirée légers et grisés.
3 comédiens, musiciens et chanteurs dont vous connaissez au moins deux des membres puisqu’ils nous enchantent également sous la casquette Les Roberts et moi . .
Salle des fêtes 35 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 04 23 37 laforest.martine@orange.fr
English :
German : Concert Les Dolipranes
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Les Dolipranes Commenailles a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu