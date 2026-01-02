Concert Les Drôlesses Musiciennes Bonn’Art Café Bonnes

Concert Les Drôlesses Musiciennes

Bonn’Art Café 40, Route des Truffières Bonnes Charente

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10 19:30:00

2026-04-10

En plus de toutes les problématiques que tu rencontres quand tu es musicien ou musicienne, c’est que, quand tu es musicienne, tu es une femme .

Bonn’Art Café 40, Route des Truffières Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 34 09 09

English : Concert Les Drôlesses Musiciennes

“On top of all the challenges you face as a musician, there’s the fact that, when you’re a female musician, you’re a woman.”

