CONCERT / Les Égarés Ibos

mercredi 8 octobre 2025.

CONCERT / Les Égarés

IBOS Ibos Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-08 20:30:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Parisien, Peirani, Sissoko, Segal, voici un quatuor d’exception qui crée une fusion magique entre la kora, le violoncelle, le saxophone et l’accordéon. De cette musique naît une alchimie palpable formant une harmonie captivante.

TRANSPORT COLLECTIF MIS EN PLACE

– Départ de Mauléon Barousse à 18h35

– Départ de Loures Barousse à 18h50

– Départ de Saint-Laurent-de-Neste à 19h10

– Départ d’Arreau 18h50

– Départ de Sarrancolin 19h03

– Départ Hèches 19h11

IBOS Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55

English :

Parisien, Peirani, Sissoko, Segal, this exceptional quartet creates a magical fusion of kora, cello, saxophone and accordion. The result is a palpable alchemy that forms a captivating harmony.

PUBLIC TRANSPORT PROVIDED

– Departure from Mauléon Barousse at 18h35

– Departure from Loures Barousse at 18h50

– Departure from Saint-Laurent-de-Neste at 19h10

– Departure from Arreau 18h50

– Departure from Sarrancolin 19h03

– Departure from Hèches 19h11

German :

Parisien, Peirani, Sissoko, Segal, das ist ein außergewöhnliches Quartett, das eine magische Fusion aus Kora, Cello, Saxophon und Akkordeon schafft. Aus dieser Musik entsteht eine greifbare Alchemie, die eine fesselnde Harmonie bildet.

SAMMELTRANSPORT BEREITGESTELLT

– Abfahrt von Mauléon Barousse um 18.35 Uhr

– Abfahrt von Loures Barousse um 18.50 Uhr

– Abfahrt von Saint-Laurent-de-Neste um 19.10 Uhr

– Abfahrt in Arreau 18.50 Uhr

– Abfahrt Sarrancolin 19.03 Uhr

– Abfahrt Hèches 19:11 Uhr

Italiano :

Parisien, Peirani, Sissoko, Segal questo eccezionale quartetto crea una magica fusione di kora, violoncello, sassofono e fisarmonica. Il risultato è un’alchimia palpabile che forma un’armonia accattivante.

TRASPORTO PUBBLICO FORNITO

– Partenza da Mauléon Barousse alle 18.35

– Partenza da Loures Barousse alle 18.50

– Partenza da Saint-Laurent-de-Neste alle 19.10

– Partenza da Arreau alle 18.50

– Partenza da Sarrancolin 19h03

– Partenza da Hèches 19h11

Espanol :

Parisien, Peirani, Sissoko, Segal: este cuarteto excepcional crea una fusión mágica de kora, violonchelo, saxofón y acordeón. El resultado es una alquimia palpable que forma una armonía cautivadora.

TRANSPORTE PÚBLICO PREVISTO

– Salida de Mauléon Barousse a las 18.35 h

– Salida de Loures Barousse a las 18h50

– Salida de Saint-Laurent-de-Neste a las 19h10

– Salida de Arreau a las 18h50

– Salida de Sarrancolin a las 19h03

– Salida de Hèches 19h11

L’événement CONCERT / Les Égarés Ibos a été mis à jour le 2025-10-01 par OT de Neste-Barousse|CDT65