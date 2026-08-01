Concert Les élèves de l’Académie de Musique Ancienne Le Préau Izeste

Informations pratiques

Izeste

Concert Les élèves de l’Académie de Musique Ancienne

Le Préau 1 rue de Bordeu Izeste Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Concert des élèves de l’Académie de musique ancienne de la vallée d’Ossau.

ET AUSSI du 21 au 30 août, stage de musique sous la direction de Matteo Di Capua (€). Inscriptions et renseignements auprès des Amis du château de Sainte-Colome. .

Le Préau 1 rue de Bordeu Izeste 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Les élèves de l’Académie de Musique Ancienne

L’événement Concert Les élèves de l’Académie de Musique Ancienne Izeste a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées