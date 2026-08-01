Concert Les élèves de l’Académie de Musique Ancienne Le Préau Izeste
dimanche 30 août 2026 · Le Préau · Izeste
Informations pratiques
Izeste
Concert Les élèves de l’Académie de Musique Ancienne
Le Préau 1 rue de Bordeu Izeste Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Concert des élèves de l’Académie de musique ancienne de la vallée d’Ossau.
ET AUSSI du 21 au 30 août, stage de musique sous la direction de Matteo Di Capua (€). Inscriptions et renseignements auprès des Amis du château de Sainte-Colome. .
Le Préau 1 rue de Bordeu Izeste 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33
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English : Concert Les élèves de l’Académie de Musique Ancienne
L’événement Concert Les élèves de l’Académie de Musique Ancienne Izeste a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées