Concert Les émotions pour le Télethon Espace L’Odyssée Saint-Vigor-le-Grand

Concert Les émotions pour le Télethon

Espace L’Odyssée 28 rue Saint-Sulpice Saint-Vigor-le-Grand Calvados

Tarif : – –

2025-11-30 16:00:00 to 2025-11-30 17:30:00

Début : 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Le P’tit Choeur et le Studio de Développement Artistique de l’Orphéon de Bayeux chantent Les émotions pour le Téléthon.

Chansons actuelles et intemporelles autour des émotions pour le Téléthon. .

Espace L’Odyssée 28 rue Saint-Sulpice Saint-Vigor-le-Grand 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 74 66 orpheon.bayeux@wanadoo.fr

English : Concert Les émotions pour le Télethon

The P’tit Choeur and the Studio de Développement Artistique de l’Orphéon de Bayeux sing Les émotions for the Telethon.

German : Concert Les émotions pour le Télethon

Der P’tit Choeur und das Studio de Développement Artistique de l’Orphéon de Bayeux singen Les émotions für den Telethon.

Italiano :

Il Coro P’tit e lo Studio de Développement Artistique de l’Orphéon de Bayeux cantano Les émotions per Telethon.

Espanol :

El P’tit Choeur y el Studio de Développement Artistique de l’Orphéon de Bayeux cantan Les émotions para el Telethon.

