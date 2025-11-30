Concert Les émotions pour le Télethon Espace L’Odyssée Saint-Vigor-le-Grand
Concert Les émotions pour le Télethon Espace L’Odyssée Saint-Vigor-le-Grand dimanche 30 novembre 2025.
Concert Les émotions pour le Télethon
Espace L’Odyssée 28 rue Saint-Sulpice Saint-Vigor-le-Grand Calvados
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
Début : 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
Date(s) :
2025-11-30
Le P’tit Choeur et le Studio de Développement Artistique de l’Orphéon de Bayeux chantent Les émotions pour le Téléthon.
Chansons actuelles et intemporelles autour des émotions pour le Téléthon. .
Espace L’Odyssée 28 rue Saint-Sulpice Saint-Vigor-le-Grand 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 74 66 orpheon.bayeux@wanadoo.fr
English : Concert Les émotions pour le Télethon
The P’tit Choeur and the Studio de Développement Artistique de l’Orphéon de Bayeux sing Les émotions for the Telethon.
German : Concert Les émotions pour le Télethon
Der P’tit Choeur und das Studio de Développement Artistique de l’Orphéon de Bayeux singen Les émotions für den Telethon.
Italiano :
Il Coro P’tit e lo Studio de Développement Artistique de l’Orphéon de Bayeux cantano Les émotions per Telethon.
Espanol :
El P’tit Choeur y el Studio de Développement Artistique de l’Orphéon de Bayeux cantan Les émotions para el Telethon.
