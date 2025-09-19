Concert : Les enfants de Lilith Eglise Saint-Pierre de Charaix Saint-Christophe-et-le-Laris

Concert : Les enfants de Lilith Vendredi 19 septembre 2025, 19h00 Eglise Saint-Pierre de Charaix Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme

Concert : Les enfants de Lilith Vendredi 19 septembre, 19h00 Eglise Saint-Pierre de Charaix Drôme

Entrée 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

« Ça fait quelques années maintenant qu’on promène nos instruments et qu’on rencontre les publics en quête du déclic, du « duende » mystique … Gamins collectionneurs, on garde les images de tous les lieux qui ont fait « boum », de tous les murs qui résonnent encore des chansons reprises en choeurs.

L’esprit d’irrévérence ne nous a pas quittés et le monde disparate continue de tourner. Alors on plonge dans les abysses, derrière les masques de plongée on encaisse les fins de monde et surtout, on continue à danser.

On s’est laissé bercer par les blues décadents, par les horizons d’exotisme délavé par l’histoire implacable. On s’est saoulé de morceaux à entendre et de morceaux à faire.

Comme un ouragan vibratoire. Une fusion qui nous met le feu. On a chanté par tous les temps, sous la pluie, au soleil, au fond des océans. Les histoires modèlent le monde et on va continuer d’en raconter ! Des percussions initiales (paquets de chips informes) aux concerts d’aujourd’hui, le chemin a été libre et aventureux ; et il n’est pas prêt de s’arrêter … »

Eglise Saint-Pierre de Charaix 26350 Le Charaix Saint-Christophe-et-le-Laris 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 45 61 88 https://www.facebook.com/Association-Patrimoine-Saint-Christophe-et-le-Laris-1209506432508604 L’origine de l’église remonte au XIe siècle comme l’attestent plusieurs cartulaires de la région. Le bâtiment subit maintes transformations au cours des siècles. Le culte y sera célébré jusqu’en 1960 puis l’église est abandonnée.

En 2000, le monument est en ruine lorsque « l’Association Patrimoine de Saint-Christophe-et-le-Laris » se crée dans le but de le sauvegarder. Le clocher-porche est restauré en 2002, la nef retrouve charpente et toiture en 2009, le chœur en 2013, les vitraux en 2016 et la baie vitrée 2017.

CORRESPONDANCE D’UN CURE A SA FAMILLE

De 1902 à 1907, un certain Octave Charbonnel a été curé de l’église et a eu une correspondance régulière avec sa famille. Elle donne une description de la vie du lieu et de ses environs à cette époque. Voici un passage de l’une de ces lettres.

« 22 mai 1906

… Dimanche dernier a eu lieu la cérémonie de la communion. Une foule compacte venue de la paroisse et des lieux circonvoisins remplissaient l’église. Seize cantiques différents ont été chantés à l’église. L’harmonium était par le compagnon de Mr Brillaud, Mr Joseph venu la veille pour la circonstance. Mr le curé de Reilhannette était le prédicateur de la retraite. Aux vêpres assistèrent Mrs Marion, Rey, le prédicateur de la retraite et les curés de Montrigaud et du Charaix soit cinq ecclésiastiques, manquait que toi chère sœur, mais comment aurais-je pu te loger ayant déjà un organiste et un prédicateur dans la cure…

O.Charbonnel»

Depuis cette lettre, plus d’un siècle a passé et l’église a perdu sa fonction initiale de lieu de culte. Mais elle garde l’un de ces rôles, celui d’être un lieu de rencontre, de partage, à travers d’autres manifestations, qui elles, sont culturelles.

