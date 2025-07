Concert Les Enfants du Chat Noir Rue Lorois Pontivy

Concert Les Enfants du Chat Noir Rue Lorois Pontivy jeudi 14 août 2025.

Concert Les Enfants du Chat Noir

Rue Lorois La Cantine des Halles Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 19:00:00

fin : 2025-08-14 20:30:00

Date(s) :

2025-08-14

Les Enfants du Chat Noir, ce sont 4 musiciens et une multitude d’instruments réunis autour d’une musique festive, parfois poétique, et toujours engagée. Au détour des places et des ruelles, des bars aux festivals, c’est avec la même joie que le public, toujours plus nombreux, mêle ses pas frénétiques aux rythmes endiablés de leur musique. De la chanson folk, en français, aux influences diverses pour faire danser les férus des feux de minuit et pour que vive la musique libre ! .

Rue Lorois La Cantine des Halles Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 88 91 68 53

