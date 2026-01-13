Concert les enfoirés du Bocage, le retour à Vire Normandie

1 Rue des Halles Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Concert annuel de soutien aux Restos du Cœur avec des groupes aux styles variés. Le public est invité à apporter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène qui seront collectés par des bénévoles. Avec 3 concerts Chorale Souleuvre en coeur, Didier et Pierrot en duo et Jack Ellis et The Cont

Concert annuel de soutien aux Restos du Cœur avec des groupes aux styles variés. Le public est invité à apporter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène qui seront collectés par des bénévoles. Avec 3 concerts Chorale Souleuvre en coeur, Didier et Pierrot en duo et Jack Ellis et The Contreband.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservations possibles .

1 Rue des Halles Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 73 00 53 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert les enfoirés du Bocage, le retour à Vire Normandie

Annual concert in support of Restos du Cœur, featuring a variety of groups. The public is invited to bring foodstuffs and hygiene products, which will be collected by volunteers. With 3 concerts: Souleuvre en coeur choir, Didier et Pierrot duo and Tiger Bloom.

L’événement Concert les enfoirés du Bocage, le retour à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-01-13 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie