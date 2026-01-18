Concert Les Entonneurs Salle La Griotte Cerizay

Concert Les Entonneurs

Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Le Chœur d’hommes Les Entonneurs , sous la direction d’Anne Koppé, vous invite à embarquer vers le grand large, avec dans leurs filets des chansons de marins et de bord de mer. .

Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 47 99 96 arcup.asso@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Les Entonneurs

L’événement Concert Les Entonneurs Cerizay a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Bocage Bressuirais