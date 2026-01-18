Concert Les Entonneurs Salle La Griotte Cerizay
Concert Les Entonneurs Salle La Griotte Cerizay dimanche 8 février 2026.
Concert Les Entonneurs
Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Le Chœur d’hommes Les Entonneurs , sous la direction d’Anne Koppé, vous invite à embarquer vers le grand large, avec dans leurs filets des chansons de marins et de bord de mer. .
Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 47 99 96 arcup.asso@wanadoo.fr
