Informations pratiques

Altorf

Concert Les escrocs du Swing

route de Dachstein Altorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 12:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Le duo revisite les standards du jazz manouche et transforme des tubes pop en version swing.

Le duo revisite les standards du jazz manouche et transforme des tubes pop en version swing. 0 .

route de Dachstein Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 animations@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

The duo puts a new spin on gypsy jazz standards and transforms pop hits into swing versions.

L’événement Concert Les escrocs du Swing Altorf a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig