Concert Les Essenti’elles Sarre-Union

Concert Les Essenti’elles

rue des églises Sarre-Union Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02 22:00:00

Les Essenti’Elles sont un ensemble vocal féminin composé de 6 chanteuses sous la baguette d’Estelle GROSSE et accompagnées au piano par Freddy UBRICH.

Cela fait 10 ans que cet ensemble existe et met en commun l’amour du chant tout en se produisant de temps à autre à Sarre-Union et à travers la région.

Elles développent un répertoire de trois à quatre voix toujours très varié passant de Piazzola à Mickaël Jackson, Les supremes, Les Beatles ou encore dans des pièces plus classiques comme le Gloria de Vivaldi, du Gospel également avec le très célèbre Sister Act, ou dans le style latino Sway qu’on ne présente plus !

Ces belles voix féminines vous feront voyager dans des interprétations originales, avec douceur et caractère ! .

+33 6 04 18 72 56 rmrudio@orange.fr

