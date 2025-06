Concert les estivales Rumble Rockabilly avenue Eugène Lerebourg Liverdun 27 juin 2025 20:00

Meurthe-et-Moselle

Concert les estivales Rumble Rockabilly avenue Eugène Lerebourg Zone de loisirs de la Boucle de la Moselle Liverdun Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-27 20:00:00

2025-06-27

Après un premier passage pour la Fête de la Musique 2024, le groupe revient pour notre plus grand plaisir à Liverdun.

Rumble est un trio croisant rockabilly et rock garage 60’s. Prenez une contrebasse nerveuse, ajoutez-y un chant à la Elvis et vous obtenez un sens du swing incomparable !

Concert offert par l’OMA dans le cadre des Estivales de Liverdun avec le soutien de l’Autre Canal.

Vendredi 27 juin à 20h à l’aire de jeux Lerebourg.

Restauration (foodtruck « Burgermeister ») / buvette (OMA)Tout public

avenue Eugène Lerebourg Zone de loisirs de la Boucle de la Moselle

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

English :

After a first appearance at the Fête de la Musique 2024, the band returns to Liverdun for our great pleasure.

Rumble is a trio of rockabilly and 60?s garage rock. Take an edgy double bass, add Elvis-style vocals and you’ve got a sense of swing like no other!

Concert offered by the OMA as part of the Estivales de Liverdun festival, with support from L’Autre Canal.

Friday June 27 at 8pm at the Lerebourg playground.

Catering (« Burgermeister » foodtruck) / refreshments (OMA)

German :

Nach einem ersten Auftritt bei der Fête de la Musique 2024 kehrt die Band zu unserem größten Vergnügen nach Liverdun zurück.

Rumble ist ein Trio, das Rockabilly und 60er-Jahre-Garagenrock miteinander verbindet. Man nehme einen nervösen Kontrabass, füge einen Elvis-ähnlichen Gesang hinzu und schon hat man einen unvergleichlichen Sinn für Swing!

Dieses Konzert wird von der OMA im Rahmen der Estivales de Liverdun mit der Unterstützung von L’Autre Canal angeboten.

Freitag, 27. Juni, um 20 Uhr auf dem Spielplatz Lerebourg.

Verpflegung (Foodtruck « Burgermeister ») / Getränkestand (OMA)

Italiano :

Dopo la loro prima apparizione alla Fête de la Musique 2024, la band torna a Liverdun per deliziarci tutti.

I Rumble sono un trio che combina il rockabilly e il garage rock degli anni ’60. Prendete un contrabbasso tagliente, aggiungete delle voci in stile Elvis e otterrete un incomparabile senso dello swing!

Concerto offerto dall’OMA nell’ambito degli Estivales de Liverdun con il sostegno di l’Autre Canal.

Venerdì 27 giugno alle 20.00 al parco giochi di Lerebourg.

Ristorazione (foodtruck « Burgermeister ») / bar (OMA)

Espanol :

Tras su primera aparición en la Fiesta de la Música 2024, la banda vuelve a Liverdun para deleitarnos a todos.

Rumble es un trío que combina rockabilly y garage rock de los 60. Coge un contrabajo afilado, añádele unas voces a lo Elvis y ¡tendrás un incomparable sentido del swing!

Concierto ofrecido por el OMA en el marco de los Estivales de Liverdun con el apoyo de l’Autre Canal.

Viernes 27 de junio a las 20:00 h en el parque infantil de Lerebourg.

Catering (foodtruck « Burgermeister ») / barra de refrescos (OMA)

