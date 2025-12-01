Concert Les Fatals Picards + 400 Strings Salle Eurythmie Montauban
Concert Les Fatals Picards + 400 Strings Salle Eurythmie Montauban jeudi 18 décembre 2025.
Concert Les Fatals Picards + 400 Strings
Salle Eurythmie 4 rue Salvador Allende Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 23 – 23 – 26 EUR
Début : Jeudi 2025-12-18 20:30:00
2025-12-18
JEUDI 18 DÉCEMBRE | SALLE EURYTHMIE
4 rue Salvador Allende Montauban / Ouverture des portes 20H / Foodtruck sur place Cook&Smile
CONCERT 20H30 / TOUT PUBLIC / TARIFS 23€ EN PRÉVENTE / 26€ SUR PLACE
Salle Eurythmie 4 rue Salvador Allende Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie
English : Concert Les Fatals Picards + 400 Strings
THURSDAY, DECEMBER 18 | EURYTHMIE HALL
4 rue Salvador Allende Montauban / Doors open at 8 PM / Cook&Smile food truck on site
CONCERT 8:30 PM / ALL AGES / PRICES: €23 ADVANCE / €26 ON THE DOOR
German :
DONNERSTAG, 18. DEZEMBER | EURYTHMIESAAL
4 rue Salvador Allende ? Montauban / Türöffnung 20H / Foodtruck vor Ort Cook&Smile
KONZERT 20:30 UHR / FÜR ALLE ALTERSGRUPPEN / PREISE: 23? IM VORVERKAUF / 26? VOR ORT
Italiano :
GIOVEDÌ 18 DICEMBRE | SALA EURYTHMIE
4 rue Salvador Allende ? Montauban / Apertura porte ore 20:00 / Foodtruck in loco Cook&Smile
CONCERTO ORE 20.30 / APERTO AL PUBBLICO / PREZZI: 23? IN ANTICIPO / 26? SUL POSTO
Espanol : Concert Les Fatals Picards + 400 Strings
JUEVES, 18 DE DICIEMBRE | SALA EURYTHMIE
4 rue Salvador Allende Montauban / Apertura de puertas a las 20:00 h / Food truck Cook&Smile en el recinto
CONCIERTO 20:30 h / TODAS LAS EDADES / PRECIOS: 23 € ANTICIPADA / 26 € EN TAQUILLA
