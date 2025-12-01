Concert Les Fatals Picards + 400 Strings Salle Eurythmie Montauban

Concert Les Fatals Picards + 400 Strings Salle Eurythmie Montauban jeudi 18 décembre 2025.

Concert Les Fatals Picards + 400 Strings

Salle Eurythmie 4 rue Salvador Allende Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 23 – 23 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18 23:59:00

Date(s) :

2025-12-18

JEUDI 18 DÉCEMBRE | SALLE EURYTHMIE



4 rue Salvador Allende Montauban / Ouverture des portes 20H / Foodtruck sur place Cook&Smile



CONCERT 20H30 / TOUT PUBLIC / TARIFS 23€ EN PRÉVENTE / 26€ SUR PLACE

.

Salle Eurythmie 4 rue Salvador Allende Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie

English : Concert Les Fatals Picards + 400 Strings

THURSDAY, DECEMBER 18 | EURYTHMIE HALL



4 rue Salvador Allende Montauban / Doors open at 8 PM / Cook&Smile food truck on site



CONCERT 8:30 PM / ALL AGES / PRICES: €23 ADVANCE / €26 ON THE DOOR

German :

DONNERSTAG, 18. DEZEMBER | EURYTHMIESAAL



4 rue Salvador Allende ? Montauban / Türöffnung 20H / Foodtruck vor Ort Cook&Smile



KONZERT 20:30 UHR / FÜR ALLE ALTERSGRUPPEN / PREISE: 23? IM VORVERKAUF / 26? VOR ORT

Italiano :

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE | SALA EURYTHMIE



4 rue Salvador Allende ? Montauban / Apertura porte ore 20:00 / Foodtruck in loco Cook&Smile



CONCERTO ORE 20.30 / APERTO AL PUBBLICO / PREZZI: 23? IN ANTICIPO / 26? SUL POSTO

Espanol : Concert Les Fatals Picards + 400 Strings

JUEVES, 18 DE DICIEMBRE | SALA EURYTHMIE



4 rue Salvador Allende Montauban / Apertura de puertas a las 20:00 h / Food truck Cook&Smile en el recinto



CONCIERTO 20:30 h / TODAS LAS EDADES / PRECIOS: 23 € ANTICIPADA / 26 € EN TAQUILLA

L’événement Concert Les Fatals Picards + 400 Strings Montauban a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme du Grand Montauban