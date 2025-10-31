Concert Les Fatals Picards La Barroise Bar-le-Duc

Concert Les Fatals Picards

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Vendredi 2025-10-31 21:00:00

Les Fatals Picards fêtent leurs 25 ans !

25 ans de musique, d’humour, de second degré, d’engagement, de chansons décalées, de concerts incroyables… alors, autant dire que ce quart de siècle sera fêté comme il se doit sur toutes les scènes de France et d’ailleurs, le temps d’une tournée qu’il ne faudra rater sous aucun prétexte.Adultes

English :

Les Fatals Picards celebrate their 25th anniversary!

25 years of music, humor, second degree, commitment, offbeat songs and incredible concerts? so it’s safe to say that this quarter-century will be celebrated in style on stages all over France and beyond, with a tour you won’t want to miss.

German :

Die Fatals Picards feiern ihr 25-jähriges Jubiläum!

25 Jahre Musik, Humor, Witz, Engagement, schräge Lieder, unglaubliche Konzerte… Dieses Vierteljahrhundert wird auf allen Bühnen Frankreichs und anderswo gebührend gefeiert, während einer Tournee, die man unter keinen Umständen verpassen sollte.

Italiano :

Les Fatals Picards festeggiano il loro 25° anniversario!

25 anni di musica, umorismo, comicità, impegno, canzoni stravaganti e concerti incredibili: è proprio il caso di dire che questo quarto di secolo sarà festeggiato in grande stile sui palchi di tutta la Francia e non solo, con un tour da non perdere.

Espanol :

¡Les Fatals Picards celebran su 25 aniversario!

25 años de música, humor, compromiso, canciones extravagantes y conciertos increíbles… así que es justo decir que este cuarto de siglo se celebrará por todo lo alto en los escenarios de toda Francia y más allá, con una gira que no querrá perderse.

