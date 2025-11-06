Concert Les Ferrailleurs du Ciel Bordures & Alentours Salle des menhirs Langon

Concert Les Ferrailleurs du Ciel Bordures & Alentours

Salle des menhirs 26 grande rue Langon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 22:30:00

Date(s) :

2025-11-06

Au détour d’un chemin, il y a quelques années déjà, suite à une commande d’écriture proposée par l’Agence Spatiale Française à des auteurs d’aujourd’hui, le violoncelliste Didier Petit organisa une séance avec Philippe Foch batteur-percussioniste émérite et Claudia Solal, chanteuse de haut vol. Les Voyageurs de l’Espace.

Bien des années après, le même trio eut un désir fort de basculer progressivement vers d’autres cieux pour renouer avec la découverte, l’inouï, l’imaginaire et devenir autrement les mêmes, d’où Les Ferrailleurs du Ciel. Une forme musicale faite de jubilation tendre à partir de textes intimes, un jeu d’orchestration coloré dans lequel le trio aime à se baigner et une vélocité en matière d’improvisations dont la pratique commune est présente depuis le début de leur rencontre. Tout cela pour continuer une aventure sans pareille. .

Salle des menhirs 26 grande rue Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 11 28 56

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Les Ferrailleurs du Ciel Bordures & Alentours Langon a été mis à jour le 2025-10-31 par OT PAYS DE REDON