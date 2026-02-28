Concert Les Feux de l’Harmattan L’Envol Lancieux

Concert Les Feux de l’Harmattan

L’Envol 7 Rue Julien Renault Lancieux Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

La compagnie Les Feux de L’Harmattan présente Marie Hélène Janin en concert.

Nouvel album Double je(u) . .

L’Envol 7 Rue Julien Renault Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 99 44 33

