Concert Les Fieffées Musiciens Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Concert Les Fieffées Musiciens

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Après Genève et Paris, le trio Ernest présente à Cherbourg son nouveau CD The Wonderful Adventures of Amanda Maier

Après un premier disque, Hynd-All-Stars (aparté) unanimement salué par la critique et notamment récompensé d’un Editor’s choice de Gramophone, d’un trophée Radio Classique, et de 5 diapasons, le Trio Ernest ouvre une porte sur l’univers musical très personnel d’Amanda Maier, compositrice renommée à son époque, mais oubliée d’aujourd’hui, avec cet album où se croisent Greig, les Schumann ou encore Carl Reinecke. Au centre du programme, le magnifique Trio pour cordes et piano de la compositrice, à la croisée du romantisme allemand et du folklore suédois et les airs et danses suédois, auxquels le nyckelharpa d’Eléonore Billy, instrument traditionnel, donne toute sa couleur et son charme. .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 89 98 30 26 lesfieffesmusiciens@gmail.com

