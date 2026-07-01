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AGENDA · Paule

Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe Lansalaün Paule

vendredi 17 juillet 2026 · Lansalaün · Paule

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Lansalaün
Adresse
Chapelle N.D. de Folgoat de Lansalaün
Ville
22340 Paule
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paule

Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe

Lansalaün Chapelle N.D. de Folgoat de Lansalaün Paule Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

C’est dans la magnifique Chapelle de Lansalaün, à Paule, que notre duo Harpe et Voix, Les Filées Notes, vous propose un concert tout en douceur et émotions. Nous comptons sur vous pour venir partager ce moment musical de plaisir, cette parenthèse culturelle.

Org. Association Chœur en Lumière   .

Lansalaün Chapelle N.D. de Folgoat de Lansalaün Paule 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 39 11 52 

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English :

L’événement Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe Paule a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Kreiz Breizh