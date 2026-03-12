CONCERT LES FILLES DE VOIX IMMERSION A CAPELLA Place Juhel Mayenne

CONCERT LES FILLES DE VOIX IMMERSION A CAPELLA

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04 16:45:00

Date(s) :

2026-04-04

RDV au Musée du Château de Mayenne pour un concert immersion a capella !

Dans le cadre des Journées nationales Tourisme et Handicap !

Doux, sensible et ouvert, le répertoire de ces filles-là ne se donne aucune limite, naviguant au fil des émotions, de la pop à la chanson, de Britney Spears à Gala, d’Emily Loizeau à Mansfield. TYA. Portées par les arrangements délicats et inventifs de la cheffe de choeur Agathe Mouchard, leurs chansons racontent la complexité des sentiments et du monde d’aujourd’hui.

En partenariat avec le Conservatoire de Mayenne Communauté, dans le cadre du projet Les femmes dans la création . .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17

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English :

Join us at the Musée du Château de Mayenne for an immersive a capella concert!

L’événement CONCERT LES FILLES DE VOIX IMMERSION A CAPELLA Mayenne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Mayenne Co