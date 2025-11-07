Concert Les fils du facteur Rue des trois frères Nadeau Surgères

Concert Les fils du facteur

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Demandeurs d’emploi

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Venez assister au concert des fils du facteur. Ils proposent des chansons françaises mais Suisse et reviennent avec un album composé entièrement à quatre mains.

Tout public.

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 cinema.surgeres@wanadoo.fr

English :

Join us for a concert by Les fils du facteur. Their songs are French but Swiss, and they’re back with an album composed entirely by four hands.

All audiences.

German :

Besuchen Sie das Konzert der Söhne des Postboten. Sie bieten französische, aber Schweizer Chansons und kommen mit einem Album zurück, das sie vollständig zu vier Händen komponiert haben.

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Venite a vedere Les Fils du Factor in concerto. Le loro canzoni sono francesi ma svizzere, e tornano con un album scritto interamente a quattro mani.

Per tutto il pubblico.

Espanol :

Venga a ver a Les Fils du Factor en concierto. Sus canciones son francesas pero suizas, y vuelven con un álbum escrito enteramente a cuatro manos.

Para todos los públicos.

