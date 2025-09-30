Concert Les Flagrants Délires Me gustas tu Pradines

Concert Les Flagrants Délires Me gustas tu

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

FLAGRANTS DÉLIRES Groupe de rock LOTOIS Tournée des 20 ans et sortie du 7ème album

FLAGRANTS DÉLIRES Groupe de rock LOTOIS Tournée des 20 ans et sortie du 7ème album. Une musique rock, des textes chantés en français, avec toujours une inspiration éclectique passant par l’actualité, l’humour, la dérision, jusqu’à des sujets plus engagés, sans oublier les sentiments… .

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

English :

FLAGRANTS DÉLIRES: LOTOIS rock band: 20th anniversary tour and release of 7th album

German :

FLAGRANTS DÉLIRES Rockgruppe LOTOIS Tournee zum 20-jährigen Jubiläum und Veröffentlichung des siebten Albums

Italiano :

FLAGRANTS DÉLIRES: la rock band di LOTOIS: tour per il 20° anniversario e pubblicazione del 7° album

Espanol :

FLAGRANTS DÉLIRES: banda de rock de LOTOIS: gira 20º aniversario y lanzamiento del 7º álbum

