Concert Les Flutes de Syrinx Salle Multiculturelle Meilhan-sur-Garonne
Concert Les Flutes de Syrinx Salle Multiculturelle Meilhan-sur-Garonne dimanche 16 novembre 2025.
Concert Les Flutes de Syrinx
Salle Multiculturelle 4 Chemin de Ronde de Sillac Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Ensemble musical de flûtes. Œuvres variées, voyage musical.
Ensemble musical de flûtes. Œuvres variées, voyage musical.
Concert au profit de notre école de musique et de danse.
Buvette sur place. .
Salle Multiculturelle 4 Chemin de Ronde de Sillac Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 92 09 56
English : Concert Les Flutes de Syrinx
Musical flute ensemble. Varied works, musical journey.
German : Concert Les Flutes de Syrinx
Musikalisches Flötenensemble. Verschiedene Werke, musikalische Reise.
Italiano :
Ensemble musicale di flauti. Opere varie, viaggio musicale.
Espanol : Concert Les Flutes de Syrinx
Conjunto musical de flautas. Obras variadas, viaje musical.
L’événement Concert Les Flutes de Syrinx Meilhan-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Val de Garonne