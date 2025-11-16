Concert Les Flutes de Syrinx Salle Multiculturelle Meilhan-sur-Garonne

Salle Multiculturelle 4 Chemin de Ronde de Sillac Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-16

2025-11-16

Ensemble musical de flûtes. Œuvres variées, voyage musical.

Concert au profit de notre école de musique et de danse.

Buvette sur place. .

Salle Multiculturelle 4 Chemin de Ronde de Sillac Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 92 09 56

English : Concert Les Flutes de Syrinx

Musical flute ensemble. Varied works, musical journey.

German : Concert Les Flutes de Syrinx

Musikalisches Flötenensemble. Verschiedene Werke, musikalische Reise.

Italiano :

Ensemble musicale di flauti. Opere varie, viaggio musicale.

Espanol : Concert Les Flutes de Syrinx

Conjunto musical de flautas. Obras variadas, viaje musical.

