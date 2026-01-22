Concert les Flûtes Déconcertantes

Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Dimanche 1er février 2026 à 16h00 à la salle 7-77 se déroulera le concert Les flûtes déconcertantes.

Venez profiter nombreux de cette balade …

Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 communication@olemps.fr

English :

On Sunday, February 1, 2026 at 4:00 pm, Hall 7-77 will host the concert Les flûtes déconcertantes.

Come and enjoy this stroll ?

L’événement Concert les Flûtes Déconcertantes Olemps a été mis à jour le 2026-01-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)