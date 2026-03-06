Concert-Les Folles Soirées de la Chorale Le DIX (Maison de quartier) Nantes
Concert-Les Folles Soirées de la Chorale Le DIX (Maison de quartier) Nantes samedi 28 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 20:00 –
Gratuit : non 8€ – 4 € carte blanche Adulte, Tout public
Deux moments musicaux proposés par la chorale de la Butte, dirigée par Manon Février. Un répertoire varié, en deux temps , chants variés et des extraits de l’opéra de Quat’sous.Organisé par : L’ABSA
Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100
06 8176 31 14
