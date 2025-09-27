Concert Les Forbans Saint-Georges-des-Coteaux
Concert Les Forbans Saint-Georges-des-Coteaux samedi 27 septembre 2025.
Concert Les Forbans
Salle polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 22:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Saint Georges Animation organise un grand concert exceptionnel avec le groupe Les Forbans, qui feront leur show à partir de 22h.
▪ Ouverture des portes 20h30
▪ Concert à 22h (ouverture des portes à 22h)
.
Salle polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 77 22 45
English :
Saint Georges Animation is organizing an exceptional concert with the group Les Forbans, who will be performing from 10pm.
? Doors open: 8:30pm
? Concert at 10pm (doors open at 10pm)
German :
Saint Georges Animation organisiert ein großes, außergewöhnliches Konzert mit der Gruppe Les Forbans, die ab 22 Uhr ihre Show abziehen werden.
? Öffnung der Türen: 20.30 Uhr
? Konzert: 22 Uhr (Türöffnung um 22 Uhr)
Italiano :
Saint Georges Animation organizza un concerto eccezionale con il gruppo Les Forbans, che si esibirà a partire dalle 22.00.
? Apertura porte: ore 20.30
? Concerto alle 22.00 (apertura porte alle 22.00)
Espanol :
Saint Georges Animation organiza un concierto excepcional con el grupo Les Forbans, que actuará a partir de las 22.00 h.
? Apertura de puertas: 20.30 h
? Concierto a las 22.00 h (apertura de puertas a las 22.00 h)
L’événement Concert Les Forbans Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge