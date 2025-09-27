Concert Les Forbans Saint-Georges-des-Coteaux

Concert Les Forbans Saint-Georges-des-Coteaux samedi 27 septembre 2025.

Concert Les Forbans

Salle polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 22:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Saint Georges Animation organise un grand concert exceptionnel avec le groupe Les Forbans, qui feront leur show à partir de 22h.

▪ Ouverture des portes 20h30

▪ Concert à 22h (ouverture des portes à 22h)

.

Salle polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 77 22 45

English :

Saint Georges Animation is organizing an exceptional concert with the group Les Forbans, who will be performing from 10pm.

? Doors open: 8:30pm

? Concert at 10pm (doors open at 10pm)

German :

Saint Georges Animation organisiert ein großes, außergewöhnliches Konzert mit der Gruppe Les Forbans, die ab 22 Uhr ihre Show abziehen werden.

? Öffnung der Türen: 20.30 Uhr

? Konzert: 22 Uhr (Türöffnung um 22 Uhr)

Italiano :

Saint Georges Animation organizza un concerto eccezionale con il gruppo Les Forbans, che si esibirà a partire dalle 22.00.

? Apertura porte: ore 20.30

? Concerto alle 22.00 (apertura porte alle 22.00)

Espanol :

Saint Georges Animation organiza un concierto excepcional con el grupo Les Forbans, que actuará a partir de las 22.00 h.

? Apertura de puertas: 20.30 h

? Concierto a las 22.00 h (apertura de puertas a las 22.00 h)

L’événement Concert Les Forbans Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge