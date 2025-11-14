Concert Les Fouteurs de joie Espace culturel Chabeuil
Concert Les Fouteurs de joie Espace culturel Chabeuil vendredi 14 novembre 2025.
Concert Les Fouteurs de joie
Espace culturel Chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Voilà plus de vingt ans que ces cinq garçons aux rêves tannés par les ans ne démordent pas d’envie d’enchanter le monde.
Espace culturel Chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr
English :
For more than twenty years, these five boys, their dreams tanned by the years, have been determined to « enchant » the world.
German :
Seit mehr als zwanzig Jahren haben diese fünf Jungs mit ihren von den Jahren gegerbten Träumen nicht aufgehört, die Welt zu « verzaubern ».
Italiano :
Per più di vent’anni, questi cinque ragazzi, i cui sogni sono stati offuscati dagli anni, sono stati determinati a « incantare » il mondo.
Espanol :
Durante más de veinte años, estos cinco muchachos, con sus sueños empañados por los años, se han empeñado en « encantar » al mundo.
