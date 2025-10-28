Concert Les Frangins Lindecker Turckheim

Concert Les Frangins Lindecker

rue de l’Huilerie Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

2026-03-07

Les frangins Lindecker proposent leurs propres chansons mais aussi quelques airs méconnus du patrimoine de la grande chanson française à découvrir ou réentendre autrement.

En marge de leurs autres formations de chanson française (La Gargarousse, La Camelote etc…), les frangins Olivier et Julien Lindecker proposent leurs nouvelles créations qui font la part belle au texte, sans fioritures, dans le plus simple appareil en somme.

Accompagnés par Hubert Kieffer à l’accordéon, ils vous plongent dans la chanson française (mais la leur cette fois !) en dévoilant des petits airs oubliés, des mélodies perdues et surtout des mots qui ne demandent qu’à trouver des oreilles attentives, délicates, curieuses.

Ils proposeront leurs propres chansons mais aussi quelques airs méconnus du patrimoine de la grande chanson française à découvrir ou réentendre autrement.

rue de l’Huilerie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 61 62 mairie@turckheim.fr

English :

The Lindecker brothers offer their own songs, as well as some lesser-known tunes from the heritage of great French chanson, to be discovered or re-heard in a whole new way.

German :

Die Geschwister Lindecker bieten ihre eigenen Lieder an, aber auch einige unbekannte Melodien aus dem Erbe des großen französischen Chansons, die es auf andere Weise zu entdecken oder wiederzuhören gilt.

Italiano :

I fratelli Lindecker propongono le loro canzoni e alcuni brani meno noti del patrimonio della grande chanson francese, da scoprire o riascoltare in modo del tutto nuovo.

Espanol :

Los hermanos Lindecker ofrecen sus propias canciones, así como algunas melodías menos conocidas del patrimonio de la gran chanson francesa, para ser descubiertas o reescuchadas de una forma totalmente nueva.

