Concert Les Franglaises Chartres

Concert Les Franglaises

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 37 – 37 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Les Franglaises, c’est le spectacle qui traduit les grands succès du répertoire anglophone de manière absurde ! De Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) aux Scarabées (The Beatles)…

Les Franglaises passent à la moulinette de leurs traductions littérales les plus grands tubes de ces 50 dernières années. De quoi égratigner quelques mythes et dévoiler enfin la vérité sur le sens des morceaux qu’on fredonne en yaourt sous la douche. Reine (Queen), Prince (Prince), le Roi (Elvis): toutes les têtes couronnées de la Pop en prennent pour leur grade… Les Franglaises, c’ est 12 comédiens-chanteurs-musiciens survoltés aux manettes d’ un show à 100 à l heure. Le spectacle commence par un blind-test (test aveugle) interactif, mais la troupe et son Maître de cérémonie vont rapidement se prendre les pieds dans leur propre concept, faisant totalement dérailler la soirée. Un spectacle débridé et inclassable qui devient le spectacle le plus Frenchy de la francophonie. 37 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Les Franglaises is the show that translates the great hits of the English-speaking repertoire in an absurd way! From Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) to Scarabs (The Beatles)…

German :

Les Franglaises, das ist die Show, die die großen Hits des englischsprachigen Repertoires auf absurde Weise übersetzt! Von Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) bis zu den Skarabäen (The Beatles)…

Italiano :

Les Franglaises è lo spettacolo che traduce in modo assurdo i grandi successi del repertorio anglofono! Da Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) a Scarabs (The Beatles)…

Espanol :

¡Les Franglaises es el espectáculo que traduce de forma absurda los grandes éxitos del repertorio anglosajón! De Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) a Scarabs (The Beatles)…

L’événement Concert Les Franglaises Chartres a été mis à jour le 2025-07-29 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES