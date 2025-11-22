Concert Les FrénéZik Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers

Concert Les FrénéZik

Foyer rural 2 impasse du stade Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Réservez votre 22 novembre, La compagnie Taptapo( et la mairie de st pardoux soutiers) vous propose son nouvel événement automnal , les Frénézik, une poursuite des soirées sous les chênes!

Pour cette première édition c’est le groupe Cumbia Boom Box qui fera vibrer les murs du Foyer Rural de st pardoux soutiers !

Ouverture des portes à 20h, début de concert à 21h30 , entrée au prix libre, buvette et crèpes sucrées sur place, concours de costumes à paillettes!

CUMBIA BOOM BOX

Electrochica Cumbia

Attention ici ça déménage ! Cinq musiciennes bien lookées s’accompagnent de machines et de prods électro pour faire chauffer le dance floor jusqu’au bout de la night !

Des compositions originales dans un univers cumbia électrique et éclectique, une ambiance électreochic, une énergie qui envoie du lourd !

Un projet féminin, original et festif, haut en couleurs pour ce CUMBIA BOOM BOX! .

+33 6 32 52 06 81 taptapo.sambalek@gmail.com

