Concert Les Frères Casquettes Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer dimanche 21 décembre 2025.

Rue Kerdiaoulig Centre culturel L'Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Spectacle offert par la commune à l’occasion des fêtes de fin d’année. Billets à retirer à l’Ellipse, dans la limite des places disponibles.

Le nouvel EP des Frères Casquette, dans la continuité de Demain c’est bien et de leur spectacle Générations, illustre leur volonté de proposer un rap accessible et fédérateur, mêlant boom-bap, trap et sons du sud. À travers des morceaux variés comme Ma grande soeur, un slam sur l’adolescence, ou Nouvelle G, un banger électrorap entraînant, Les Frères Casquette abordent des thématiques familières aux enfants comme aux parents. L’univers de la pop culture — mangas, jeux vidéo, super-héros — sert de pont entre générations, avec humour et tendresse, notamment dans C’est pas ta journée, où les rôles parents/ enfants s’inversent. Ce projet musical met aussi en avant l’imaginaire, en soulignant que malgré la surconsommation d’images, la jeunesse possède un fort pouvoir créatif. Ce message culmine dans le titre Cette Chanson, véritable ode à l’imagination, dont le refrain encourage chacun à se promener librement dans son monde intérieur.

Spectacle familial. Dès 6 ans. .

Rue Kerdiaoulig Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 71 00

