Concert « Les Frères de Loin » au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce « Chez Les Filles » Marmande
jeudi 1 octobre 2026 · Café Le Commerce "Chez Les Filles" · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Concert « Les Frères de Loin » au Café Le Commerce Chez les Filles
Café Le Commerce « Chez Les Filles » 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Concert « Les Frères de Loin » au Café Le Commerce Chez les Filles
Concert « Les Frères de Loin » au Café Le Commerce Chez les Filles .
Café Le Commerce « Chez Les Filles » 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert « Les Frères de Loin » au Café Le Commerce Chez les Filles
« Les Frères de Loin » Concert at Café Le Commerce Chez les Filles
L’événement Concert « Les Frères de Loin » au Café Le Commerce Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Val de Garonne
À voir aussi à Marmande (Lot-et-Garonne)
- [Spécial scolaires] Rencontre avec une restauratrice d’oeuvres d’arts graphiques, Musée Albert Marzelles, Marmande 18 septembre 2026
- La Clef des Chefs Tiers-Lieu CésaME Marmande 19 septembre 2026
- Biblio-Braderie à la Médiathèque A. Camus Rue Clavetière Marmande 19 septembre 2026
- Exposition de peintures par Marcel Establet, Médiathèque Albert Camus, Marmande 19 septembre 2026
- Visite commentée : arts et traditions populaires, Maison de quartier de Coussan, Marmande 19 septembre 2026