Concert Les Frères Guinguette au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac jeudi 7 août 2025.

Jonzac

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Revivez l’époque des guinguette de la fin du XIXème avec les Frères Guinguette.

Passez un bon moment de convivialité et joie de vivre avec leurs reprises de chansons festives et des airs populaires.

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

Relive the guinguette era of the late 19th century with Les Frères Guinguette.

Spend a good moment of conviviality and joie de vivre with their covers of festive songs and popular tunes.

German :

Erleben Sie mit den Guinguette-Brüdern die Zeit der Heurigen Ende des 19. Jahrhunderts.

Jahrhunderts. Verbringen Sie einen Moment der Geselligkeit und Lebensfreude mit ihren Coverversionen von festlichen Liedern und populären Melodien.

Italiano :

Rivivete l’epoca delle guinguette della fine del XIX secolo con i Frères Guinguette.

Trascorrete un momento conviviale di gioia di vivere con le loro cover di canzoni festive e popolari.

Espanol :

Reviva la época guinguetera de finales del siglo XIX con los Frères Guinguette.

Disfrute de un momento de alegría de vivir con sus versiones de canciones festivas y melodías populares.

