Un duo originaire de Bordeaux et composé de William, accordéoniste chanteur et d’un contrebassiste ou un guitariste. Ils forment un duo festif et coloré, au son résolument guinguette, pour un univers chanson française aux accents parfois espagnols.

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

A duo from Bordeaux made up of William, accordionist and singer, and a double bassist or guitarist. They form a festive, colorful duo, with a resolutely guinguette sound, for a world of French chanson with occasional Spanish accents.

German :

Ein Duo aus Bordeaux, das aus William, einem singenden Akkordeonisten, und einem Kontrabassisten oder Gitarristen besteht. Sie bilden ein festliches und farbenfrohes Duo mit einem entschiedenen Guinguette-Sound, für ein Universum des französischen Chansons mit manchmal spanischen Akzenten.

Italiano :

Un duo di Bordeaux composto da William, fisarmonicista cantante, e da un contrabbassista o chitarrista. Formano un duo festoso e colorato, con un suono decisamente guinguette, per un mondo di chanson francese con occasionali accenti spagnoli.

Espanol :

Dúo bordelés compuesto por William, acordeonista cantante, y un contrabajista o guitarrista. Forman un dúo festivo y colorista, con un sonido decididamente guinguette, para un mundo de chanson francesa con ocasionales acentos españoles.

