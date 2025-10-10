Concert Les Frères Jacquard Baud
Les Frères Jacquard vont faire le show à 20h30, au tarif de 12€.
Les Frères Jacquard sont trois et c’est bien assez.
Toujours impeccables dans leurs costumes de Tergal, ils forment la combinaison ultime d’une médecine ambulatoire pour les grand-e-s blessé-e-s des tubes de la variété internationale.
Que vous les ayez aimés ou détestés (les tubes..), venez à l’une de leur consultation scénique, vous en ressortirez légèrement tourneboulés, un sourire au bord des lèvres.
Dès 19h, buvette/frites. .
Bot Crann Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 83 13 10 22
